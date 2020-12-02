Человек погиб при пожаре в многоквартирном доме в Отрадном

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Один человек погиб в результате пожара в квартире многоэтажки в столичном районе Отрадное на северо-востоке столицы. Об этом сообщает пресс-служба Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по городу.

"На Северном бульваре, доме 8, в квартире на девятом этаже произошло возгорание. В 9:30 пожар был ликвидирован. В ходе тушения спасены пять человек. Также сообщалось об одном погибшем", – сказал представитель МЧС.

По его данным, площадь пожара составила примерно 30 квадратных метров.

Накануне в жилом доме на юго-западе Москвы произошел пожар, во время которого пострадал один человек. Возгорание произошло на площади 5 квадратных метров.