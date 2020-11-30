Взрыв произошел в жилом доме в Ленобласти

Фото: vk.com/drozdenko_a

Взрыв случился в жилом доме в Ленинградской области. Факт случившегося подтвердил губернатор региона.

Как заявил глава Ленобласти Александр Дрозденко, инцидент случился в городе Всеволожске по адресу улица Добровольского, 22. Взрыв прогремел в однокомнатной квартире на 12-м этаже.

"Предварительно взрыв (неустановленной причины) произошел в квартире 204, возгорание 10 квадратных метров ликвидировано", – рассказал Дрозденко в публикации в социальной сети "ВКонтакте".

Взрыв повредил чердачное перекрытие, ограждение лоджии и межкомнатную перегородку между квартирами 203 и 204. Кроме того, в квартире 205 появились трещины на межкомнатных перегородках.

"Погибших и пострадавших в поврежденных квартирах не обнаружено", – написал Дрозденко.

При этом отмечается, что несколько жильцов дома обратились за медицинской помощью.

В данный момент на месте происшествия работают сотрудники спасательных служб. Причины взрыва устанавливаются.

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