Взрыв произошел в жилом доме в Ленобласти

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Фото: vk.com/drozdenko_a
Взрыв случился в жилом доме в Ленинградской области. Факт случившегося подтвердил губернатор региона.
Как заявил глава Ленобласти Александр Дрозденко, инцидент случился в городе Всеволожске по адресу улица Добровольского, 22. Взрыв прогремел в однокомнатной квартире на 12-м этаже.
"Предварительно взрыв (неустановленной причины) произошел в квартире 204, возгорание 10 квадратных метров ликвидировано", – рассказал Дрозденко в публикации в социальной сети "ВКонтакте".
Взрыв повредил чердачное перекрытие, ограждение лоджии и межкомнатную перегородку между квартирами 203 и 204. Кроме того, в квартире 205 появились трещины на межкомнатных перегородках.
"Погибших и пострадавших в поврежденных квартирах не обнаружено", – написал Дрозденко.
При этом отмечается, что несколько жильцов дома обратились за медицинской помощью.
В данный момент на месте происшествия работают сотрудники спасательных служб. Причины взрыва устанавливаются.
Ранее в Кургане семья из трех человек погибла при взрыве газа. После хлопка конструкции дома обрушились и разгорелся пожар.
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