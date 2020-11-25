Семья из трех человек погибла в Кургане при взрыве газа

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В Кургане погибла семья из трех человек после взрыва бытового газа, сообщает СУ СК по региону.

По данным следствия, взрыв произошел в ночь на 24 ноября в одноэтажном строении на улице Промышленной. Семья проживала в доме с гаражом, к которому были пристроены жилые помещения. От взрыва конструкции строения обрушились, разгорелся пожар, в результате чего люди погибли под завалами.

"Следственными органами СК РФ по Курганской области по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам")", – сообщает управление.

В настоящее время следствие проводит обыски для нахождения и изъятия документации на помещение и его подключения к газовому оборудованию.

Накануне сообщалось о хлопке газа в одной из квартир многоэтажного жилого дома на юге Москвы. Позднее Мосгаз опроверг эту информацию.