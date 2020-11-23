СК начал проверку после пожара с четырьмя пострадавшими детьми в Подмосковье

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Следственный комитет начал проверку после пожара с четырьмя пострадавшими детьми в Подмосковье. Об этом информирует областной ГСУ СК.

Как пишет РИА Новости, пожар произошел в поселке Менделеево Солнечногорского городского округа. В ходе тушения спасатели обнаружили четверых детей в возрасте 14, 3 и 2 лет, а также 7 месяцев. Несовершеннолетние были госпитализированы в больницу с отравлением угарным газом.

"На место происшествия незамедлительно выехали следователи следственного отдела по городу Солнечногорску ГСУ СК России по Московской области, организована доследственная проверка", – подтвердили в СК.

В ведомстве добавили, что следователи проводят опрос свидетелей, а также устанавливают причины и обстоятельства случившегося.

"По результатам проверки будет принято процессуальное решение", – отметили в СК.

Ранее в Нальчике произошел пожар в трехэтажном здании магазина. На месте загорелась кровля постройки.

Огонь изначально распространился на 1 тысяче квадратных метров. Позднее пожар перекинулся на ближайшие здания.

В итоге возгорание локализовали на площади 1,5 тысячи квадратных метров. На месте работали 70 человек и 16 единиц техники. В результате инцидента никто не погиб и не пострадал.