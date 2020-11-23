СК начал проверку после пожара с четырьмя пострадавшими детьми в Подмосковье

23 ноября, 23:42
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Следственный комитет начал проверку после пожара с четырьмя пострадавшими детьми в Подмосковье. Об этом информирует областной ГСУ СК.
Как пишет РИА Новости, пожар произошел в поселке Менделеево Солнечногорского городского округа. В ходе тушения спасатели обнаружили четверых детей в возрасте 14, 3 и 2 лет, а также 7 месяцев. Несовершеннолетние были госпитализированы в больницу с отравлением угарным газом.
"На место происшествия незамедлительно выехали следователи следственного отдела по городу Солнечногорску ГСУ СК России по Московской области, организована доследственная проверка", – подтвердили в СК.
В ведомстве добавили, что следователи проводят опрос свидетелей, а также устанавливают причины и обстоятельства случившегося.
"По результатам проверки будет принято процессуальное решение", – отметили в СК.
Ранее в Нальчике произошел пожар в трехэтажном здании магазина. На месте загорелась кровля постройки.
Огонь изначально распространился на 1 тысяче квадратных метров. Позднее пожар перекинулся на ближайшие здания.
В итоге возгорание локализовали на площади 1,5 тысячи квадратных метров. На месте работали 70 человек и 16 единиц техники. В результате инцидента никто не погиб и не пострадал.
В Нальчике тушат крупный пожар
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