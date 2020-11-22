Кровля магазина загорелась в Нальчике

Фото: Фото: МЧС России

Кровля трехэтажного магазина загорелась вечером в воскресенье, 22 ноября, в Нальчике. Как передает РИА Новости, предварительно площадь пожара составляет 1 тысячу квадратных метров.

"В 20:20 по московском времени в воскресенье поступило сообщение, что в городе Нальчик по улице Идарова произошел пожар в трехэтажном здании магазина. По предварительной информации, горит кровля здания. Площадь пожара составляет, по предварительным данным, 1 тысячу квадратных метров", – рассказали в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии.

На данный момент возгоранию присвоен третий уровень опасности. На месте работают 66 человек и 14 единиц техники.

По предварительным данным, при пожаре никто не пострадал.

Позже стало известно, что огонь перекинулся на два соседних здания.

Ранее днем 22 ноября произошел крупный пожар на территории складского помещения на Варшавском шоссе в Москве. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров. Огонь распространился по цеху, где производили полимерные изделия. На данный момент он потушен.

