Кровля магазина загорелась в Нальчике

21:23 (обновлено 22.11.2020 21:49)
Фото: Фото: МЧС России
Кровля трехэтажного магазина загорелась вечером в воскресенье, 22 ноября, в Нальчике. Как передает РИА Новости, предварительно площадь пожара составляет 1 тысячу квадратных метров.
"В 20:20 по московском времени в воскресенье поступило сообщение, что в городе Нальчик по улице Идарова произошел пожар в трехэтажном здании магазина. По предварительной информации, горит кровля здания. Площадь пожара составляет, по предварительным данным, 1 тысячу квадратных метров", – рассказали в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии.
На данный момент возгоранию присвоен третий уровень опасности. На месте работают 66 человек и 14 единиц техники.
По предварительным данным, при пожаре никто не пострадал.
Позже стало известно, что огонь перекинулся на два соседних здания.
Ранее днем 22 ноября произошел крупный пожар на территории складского помещения на Варшавском шоссе в Москве. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров. Огонь распространился по цеху, где производили полимерные изделия. На данный момент он потушен.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: