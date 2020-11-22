Пожар произошел в районе метро "Нагатинская"

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Возгорание произошло в районе станции метро "Нагатинская".

На территории промышленной зоны на Варшавском шоссе загорелся склад. Пожару присвоили второй ранг. По предварительным данным, людей в здании нет.

В пресс-службе ГУ МЧ РФ по Москве сообщили, что из подвального помещения складского здания выходит дым, площадь возгорания уточняется.

Ранее пять человек, в том числе двоих детей, спасли при пожаре в многоэтажке в Печатниках. Возгорание обнаружили в одной из квартир на шестом этаже 12-этажного жилого дома.