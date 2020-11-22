В трансформаторной подстанции на юге Москвы произошел пожар

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пожар произошел в трансформаторной станции в районе Нагатино-Садовники на юге Москвы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по столице.

В ведомстве отметили, что возгорание произошло на Нагатинской улице (дом 16). В здании загорелось электрооборудование и масло.

"Площадь пожара составила 30 квадратных метров", – добавили в ведомстве.

Специалисты возгорание ликвидировали, данных о пострадавших не поступало.

Ранее пожарные ликвидировали пожар в электрощитовой на северо-западе Москвы. Инцидент произошел в деревянном одноэтажном строении на улице Береговая. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров.