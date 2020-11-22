В трансформаторной подстанции на юге Москвы произошел пожар

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Пожар произошел в трансформаторной станции в районе Нагатино-Садовники на юге Москвы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по столице.
В ведомстве отметили, что возгорание произошло на Нагатинской улице (дом 16). В здании загорелось электрооборудование и масло.
"Площадь пожара составила 30 квадратных метров", – добавили в ведомстве.
Специалисты возгорание ликвидировали, данных о пострадавших не поступало.
Ранее пожарные ликвидировали пожар в электрощитовой на северо-западе Москвы. Инцидент произошел в деревянном одноэтажном строении на улице Береговая. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров.
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