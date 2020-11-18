Неизвестный сообщил о минировании ТРЦ "Мозаика" на юго-востоке Москвы

Фото: vk.com/trc_mozaica

Неизвестный сообщил о якобы заложенной взрывчатке в торгово-развлекательном центре "Мозаика" в Южнопортовом районе столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Поступило анонимное сообщение о том, что в ТЦ "Мозаика" по адресу улица 7-я Кожуховская, дом 9, якобы заложена бомба", – рассказал источник информагентства в экстренных службах столицы.

По факту инцидента инициирована проверка, на место направляются сотрудники полиции. Из торгового комплекса сейчас эвакуируют персонал и посетителей.

14 ноября неизвестный злоумышленник сообщил о заложенных бомбах в четырех мечетях в Москве. По результатам проверки эти сведения не подтвердились.

