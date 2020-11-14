Анонимные сообщения об угрозе взрыва в двух столичных мечетях оказались ложными

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Анонимные сообщения об угрозе взрыва в Исторической мечети в Замоскворечье и Мемориальной мечети на Поклонной горе в Москве оказались ложным, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"В ходе проверки взрывоопасные предметы и взрывчатые вещества в Исторической мечети на Большой Татарской улице и в Мемориальной мечети на Поклонной горе обнаружены не были. Информация о минировании ложная", – отметил собеседник агентства.

Ранее неизвестный обратился в полицию и заявил, что в городе заминировано четыре мечети, расположенных в Мещанском районе, в районе Дорогомилово, в Отрадном и Замоскворечье.

До этого неизвестный сообщил о минировании всех лечебных учреждений Москвы. Тогда оперативные службы проводили проверки.

Волна "минирований" началась в России в ноябре 2019 года. Анонимные сообщения об угрозе взрывов поступали в торговые центры, вокзалы, школы и детские сады, медучреждения. Также часто сообщалось о "минировании" станций метро. Ни одна из угроз не подтвердилась.