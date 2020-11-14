Анонимные сообщения об угрозе взрыва в двух столичных мечетях оказались ложными

16:43
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Анонимные сообщения об угрозе взрыва в Исторической мечети в Замоскворечье и Мемориальной мечети на Поклонной горе в Москве оказались ложным, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
"В ходе проверки взрывоопасные предметы и взрывчатые вещества в Исторической мечети на Большой Татарской улице и в Мемориальной мечети на Поклонной горе обнаружены не были. Информация о минировании ложная", – отметил собеседник агентства.
Ранее неизвестный обратился в полицию и заявил, что в городе заминировано четыре мечети, расположенных в Мещанском районе, в районе Дорогомилово, в Отрадном и Замоскворечье.
До этого неизвестный сообщил о минировании всех лечебных учреждений Москвы. Тогда оперативные службы проводили проверки.
Волна "минирований" началась в России в ноябре 2019 года. Анонимные сообщения об угрозе взрывов поступали в торговые центры, вокзалы, школы и детские сады, медучреждения. Также часто сообщалось о "минировании" станций метро. Ни одна из угроз не подтвердилась.
Московский театр оперетты и несколько ТЦ "заминировали" в столице
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: