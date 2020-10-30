В Москве "заминировали" все больницы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Неизвестный сообщил о минировании всех лечебных учреждений Москвы. Об этом сообщает РИА Новости.

"Поступило сообщение о минировании всех лечебных учреждений Москвы. Оперативные службы приступили к проверкам", – рассказал информагентству представитель экстренных служб столицы.

Подробности произошедшего уточняются.

Несколько дней назад неизвестный сообщил об угрозе взрыва в здании Московского академического театра оперетты. Кроме того, после анонимного сообщения о бомбе на предмет угрозы здоровью и жизни посетителей проверили торговый центр "Охотный ряд".

Волна "минирований" началась в России в ноябре 2019 года. Анонимные сообщения об угрозе взрывов поступали в торговые центры, вокзалы, школы и детские сады, медучреждения. Также часто сообщалось о "минировании" станций метро. Ни одна из угроз не подтвердилась.