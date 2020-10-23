Женщину задержали в Щукине после ложного заявления о бомбе в такси

Фото: ГУ МВД России по г. Москве

Сотрудники полиции задержали 32-летнюю женщину, которая подозревается в ложном сообщении о взрывном устройстве в такси. Об этом пишут на сайте ГУ МВД России по Москве.

Уточняется, что на площади Академика Курчатова пассажирка такси сообщила автоинспекторам о взрывном устройстве в автомобиле. Полицейские и оперативные службы незамедлительно выехали на место происшествия. Специалисты не обнаружили в машине предметы, которые представляли бы опасность для окружающих.

Подозреваемая была задержана. В полиции возбудили уголовное дело по статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". В отношении женщины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее пассажирка такси на северо-западе столицы угрожала взорвать бомбу. Инцидент произошел на площади Академика Курчатова. После задержания женщину доставили в медицинское учреждение.