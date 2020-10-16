Пассажирка такси грозилась взорвать бомбу в столице

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пассажирка такси на северо-западе города угрожала взорвать бомбу. Об этом ТАСС рассказал источник в правоохранительных органах.

"Поступила информация о том, что пассажирка в такси на площади Академика Курчатова угрожает окружающим", – говорится в сообщении. По данным ведомства, у женщины не нашли при себе взрывоопасных предметов.

Как уточнили в ГУ МВД по Москве, женщину доставили в медицинское учреждение. Полиция передала ее работникам специализированного медучреждения за высказывание угроз окружающим.

Ранее москвичка устроила скандал в такси из-за затора на дороге. Она обещала позаботиться о том, чтобы его машину больше никто никогда не заказал.