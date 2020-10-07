В Балашихе задержали подозреваемого в угоне такси пьяного пассажира

Фото: depositphotos/blinow61

Полицейские задержали в Балашихе пассажира такси, который подозревается в том, что угнал автомобиль.

Как говорится на сайте "МВД Медиа", инцидент произошел после того, как водитель отказался везти мужчину.

Подозреваемый был задержан недалеко от места преступления. По предварительной информации, клиент находился в состоянии алкогольного опьянения.

Возбуждено уголовное дело. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключение под стражу.

Ранее на юге Москвы злоумышленник переехал владельца автомобиля при попытке угона, а затем напал на полицейских.