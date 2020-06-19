Мужчина угнал с работы поливомоечную машину и совершил на ней ДТП

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столице задержали подозреваемого в угоне поливомоечной машины стоимостью более 15 миллионов людей, сообщает Агентство "Москва". Техника принадлежит организации по обслуживанию и содержанию автодорог.

По данным полиции, 22-летний подозреваемый завладел ключами от транспортного средства, которые находились в кармане куртки у его коллеги по работе, после чего сел в машину и уехал. На ближайшем повороте он не справился с управлением и совершил ДТП. После этого злоумышленник покинул место происшествия.

Инспекторы ГИБДД задержали его во 2-м Боткинском проезде. Возбуждено уголовное дело об угоне. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Ранее сообщалось, что москвич помог соседке загрузить вещи в ее Lada Vesta, а затем угнал машину. Полиция задержала подозреваемого.

По словам 38-летней женщины, когда она в очередной раз спустилась из квартиры с вещами, то увидела, что машина пропала. Как оказалось, 27-летний мужчина воспользовался тем, что ключи от машины находились у него, сел за руль и без ведома собственницы совершил поездку по району, после чего припарковал автомобиль.