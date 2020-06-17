В Москве мужчина помог соседке донести вещи и угнал ее машину

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Москвич помог соседке загрузить вещи в ее Lada Vesta, а затем угнал машину. Полиция задержала подозреваемого, сообщает Агентство "Москва".

Инцидент произошел на улице Усачева. По словам 38-летней женщины, когда она в очередной раз спустилась из квартиры с вещами, то увидела, что машина пропала.

Как оказалось, 27-летний мужчина воспользовался тем, что ключи от машины находились у него, сел за руль и без ведома собственницы совершил поездку по району, после чего припарковал автомобиль.

Возбуждено уголовное дело об угоне. Мужчину отпустили под подписку о невыезде.

Ранее в Москве задержали мужчину, который угнал каршеринговый автомобиль, сняв с него GPS-маячок. По поддельным документам он арендовал автомобиль Kia Optima, а через некоторое время перестал выходить на связь.