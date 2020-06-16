В Москве задержали мужчину по подозрению в угоне каршерингового автомобиля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве задержали мужчину, который угнал каршеринговый автомобиль, сняв с него GPS-маячок, сообщает ТАСС.

Как рассказал в полиции учредитель компании, занимающейся перевозкой пассажиров, неизвестный по поддельным документам арендовал автомобиль Kia Optima, а через некоторое время перестал выходить на связь.

Подозреваемым оказался 39-летний безработный житель Подмосковья. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

Сумма ущерба составила 1,7 миллиона рублей. Подозреваемый заключен под стражу.

Ранее полицейские в столице задержали сотрудников мойки машин, подозреваемых в угоне автомобиля. Они находятся под подпиской о невыезде, возбуждено уголовное дело.