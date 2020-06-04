Полиция проводит проверку информации об избиении таксиста и угоне его машины в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Полиция в Москве проверяет информацию об избиении таксиста и похищении его автомобиля, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка МВД.

Но словам потерпевшего, накануне его избили пассажиры на Ярцевской улице, после чего отобрали автомобиль.

В момент обращения в полицию он, предположительно, находился в состоянии алкогольного опьянения и не смог вспомнить ни марку машины, ни иных обстоятельств инцидента.

По факту обращения гражданина начата проверка, его заявление зарегистрировано в установленном порядка.

Ранее сотрудники полиции задержали приезжего мужчину, подозреваемого в угоне автомобиля на севере столицы. Его нашли в Московской области.

Инцидент произошел на улице Фестивальной. Там был припаркован автомобиль Hyundai Sonata, который был угнан злоумышленником.