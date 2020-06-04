Полиция задержала приезжего, угнавшего автомобиль на севере Москвы

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Фото: depositphotos/blinow61
Сотрудники полиции задержали приезжего мужчину, подозреваемого в угоне автомобиля на севере столицы, сообщила Агентству "Москва" заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по городу Екатерина Гузь.
Его нашли в Московской области. Подозреваемым оказался 31-летний мужчина из ближнего зарубежья.
Инцидент произошел на улице Фестивальной. Там был припаркован автомобиль Hyundai Sonata, который был угнан злоумышленником.
Гузь рассказала, что злоумышленник находился в гостях у заявителя. Задержанный сказал, что пойдет в магазин. Увидев на тумбе ключи от машины, он забрал их с собой и уехал на чужом автомобиле.
"Вскоре злоумышленник попал в ДТП с участием автомобиля такси и скрылся с места происшествия", – отметила Гузь.
Она сообщила, что в настоящий момент подозреваемому выдана подписка о невыезде. По факту угона было возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ ("Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения").
Ранее две калининградские школьницы украли автомобиль у 39-летнего мужчины, с которым ранее были на свидании. Он рассказал полиции, что пригласил двух несовершеннолетних девушек к себе домой. Они заметили у него ключи от машины, забрали их и уехали.
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