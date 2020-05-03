Охранник монастыря похитил принадлежащий храму кроссовер за 2,4 млн рублей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве охранник Богородице-Рождественского ставропигиального женского монастыря похитил кроссовер, принадлежащий обители.

"Сотрудник ЧОП, осуществляющий охрану монастыря, самовольно завладел автомобилем Nissan Pathfinder стоимостью 2 миллиона 375 тысяч рублей", – передает Агентство "Москва", ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Уточняется, что на угнанном автомобиле мужчина скрылся. Системой видеонаблюдения машина была зафиксирована на Ленинградском шоссе. Она направлялась в сторону области.

В настоящее время полиция разыскивает авто.

Ранее в Москве угнали каршеринговый BMW стоимостью 1,7 миллиона рублей. В полицию с заявлением об угоне обратился представитель организации. Он рассказал, что пользователь забронировал иномарку через приложение, после чего проник в салон авто и уехал.