В столице у безработного мужчины угнали Solaris

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Полиция начала расследование в связи с угоном в Москве у безработного мужчины автомобиля Hyundai Solaris. Инцидент произошел около магазина на западе города, заявили ТАСС представители ГУ МВД России по столице.

Днем 5 апреля в полицию поступила информация о разбойном нападении на улице Новоорловской в районе дома 8, корпуса 2. Стражи порядка, прибыв на место, выяснили, что двое неизвестных также похитили у заявителя телефон и документы.

Злоумышленники угрожали ножом и скрылись с места на похищенной иномарке, добавили следователи. Расследование данного преступления продолжается.

В начале марта Lexus за 6,9 миллиона угнали у безработного в Москве.

Кроме того, ранее неизвестные отобрали у водителя внедорожник Lexus в ТиНАО.