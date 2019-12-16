Грабители связали хозяев дома и угнали автомобиль в Мытищах

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Трое неизвестных в городском округе Мытищи проникли в дом и связали хозяев, а затем похитили золотые украшения и около миллиона рублей.

Кроме того, грабители угнали автомобиль Toyota Venza, на котором скрылись. Инцидент произошел в деревне Погорелки.

Как рассказали Агентству "Москва" в правоохранительных органах, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, ведется поиск злоумышленников.

Ранее в столице мужчина, угрожая сотруднику магазина ножом, открыто похитил две пары носков и скрылся. Ущерб составил 343 рубля.