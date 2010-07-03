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Москва 24

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Происшествия

08:32

Безработный ограбил столичный магазин и забрал две пары носков

происшествия

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Мужчина совершил разбойное нападение на магазин в центре столицы, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по городу.

Как уточняется, инцидент произошел в ночь на 3 декабря на улице Бакунинской. По данным оперативников, мужчина вошел в магазин с ножом.

"Угрожая сотруднику ножом, он открыто похитил две пары носков и скрылся. Ущерб составил 343 рубля", – говорится в сообщении пресс-службы.

Подозреваемого задержали на улице Земляной Вал. Им оказался безработный гражданин 1972 года рождения. Возбуждено уголовное дело о разбое.

Ранее сообщалось, что злоумышленники совершили ограбление продуктового магазина на востоке Москвы. Преступники при этом угрожали персоналу холодным оружием. Инцидент произошел на улице Металлургов, дом 27.

24 сентября двое мужчин отбились от пятерых грабителей на улице Рогожский Вал. Сообщалось, что преступники хотели завладеть деньгами пострадавших. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

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