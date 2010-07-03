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Происшествия

18 октября, 23:54

Ограбление продуктового магазина произошло на востоке Москвы

происшествия криминал город

Фото: depositphotos/stevanovicigor

Злоумышленники совершили ограбление продуктового магазина на востоке Москвы. Преступники при этом угрожали персоналу холодным оружием.

"В 22:00 часа поступило сообщение в службу "02" о происшествии на улице Металлургов, дом 27. По предварительным данным, несколько неизвестных, предположительно четыре, вошли в помещение, угрожая неустановленным холодным оружием персоналу, похитили продовольственные товары", - пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.

Сообщается, что грабители после совершенного преступления скрылись в неизвестном направлении. Сейчас их розыском занимаются сотрудники полиции.

Ранее водитель такси ранил и ограбил пассажира в центре Москвы. В столице был объявлен план "Перехват".

24 сентября двое мужчин отбились от пятерых грабителей на улице Рогожский Вал. Сообщалось, что преступники хотели завладеть деньгами пострадавших. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

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