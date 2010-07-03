В Москве двое мужчин отбились от пятерых грабителей

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В Москве двое мужчин отбились от неизвестных, пытавшихся завладеть их деньгами, сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе столичного главка МВД.

Инцидент произошел вечером 24 сентября на улице Рогожский Вал. Как рассказал в полиции один из потерпевших, пятеро неизвестных распылили ему в лицо содержимое газового баллончика, нанесли побои и пытались открыто похитить два миллиона рублей.

Находившийся рядом знакомый несколько раз выстрелил из травматического пистолета в сторону нападавших, и те скрылись. В МВД возбудили уголовное дело о разбое. Сейчас устанавливаются личности злоумышленников.

Ранее в Брянске при ограблении застрелили двух сотрудников спецсвязи. После нападения злоумышленники подожгли служебное помещение, пытаясь скрыть улики.