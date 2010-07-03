Клиент задушил проститутку на востоке Москвы

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Клиент избил и задушил поясом от халата проститутку на востоке Москвы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в квартире жилого дома по Щелковскому шоссе. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

Подозреваемый 1983 года рождения задержан, ему предъявлено обвинение. Следователи ходатайствуют о взятии его под стражу.

Ранее бармена одного из пабов в центре Москвы приговорили к 8 годам колонии за убийство клиента. Между мужчинами произошел конфликт с потасовкой, в результате которого бармен задушил оппонента.