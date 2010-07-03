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Москва 24

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17:42

Подозреваемого в убийстве мужчины в районе Косино-Ухтомский задержали

происшествия

17:42

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Фото: Москва 24/Александр Авилов

Правоохранители задержали мужчину, которого подозревают в убийстве человека в районе Косино-Ухтомский, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова.

"В настоящее время подозреваемый 1981 года рождения задержан, с ним проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего", – рассказала Иванова Агентству "Москва".

По данным следствия, 15 сентября в квартире жилого дома, который находится на улице Лухмановской, мужчина из-за ревности несколько раз ударил ножом нового знакомого своей сожительницы. Пострадавший скончался на месте.

Возбуждено дело по статье "Убийство".

Ранее сообщалось, что на северо-западе столицы 53-летний мужчина из ревности убил жену. Преступление было совершено утром 12 сентября в квартире на улице Маршала Тухачевского. В популярных телеграм-каналах сообщили, что мужчина признался в убийстве и пояснил, что сильно любил жену. Он выстрелил в супругу из пистолета ТТ.

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