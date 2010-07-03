"Изменяла". Подозреваемый в убийстве девушки в Раменском – о преступлении

Видео: СК РФ

МВД опубликовало кадры задержания и допроса мужчины, который жестоко убил девушку на детской площадке в Раменском.

Подозреваемый написал чистосердечное признание и выразил готовность сотрудничать со следствием. Мужчина отметил, что совершил убийство из ревности. По его мнению, его жертва изменяла ему.

Задержанный мужчина 1981 года рождения пытался скрыться на каршеринговом автомобиле. С целью задержания злоумышленника был введен план "Перехват". Его удалось задержать спустя несколько часов в Ногинском районе.

Полицейские обратили внимание на мужчину, схожего по приметам с подозреваемым. Его одежда была вывернута наизнанку. При личном досмотре у него обнаружили и изъяли охотничий нож со следами вещества бурого цвета.

Также в квартире злоумышленника обнаружили следы похожего на кровь вещества и два метательных ножа.

Видео: МВД РФ

Сейчас задержанному вменяют статью "Убийство", но следствие решает вопрос о переквалификации ему обвинения на "Убийство с особой жестокостью".

Его также проверяют на причастность к еще одному убийству, произошедшему ранее в Крыму. Также известно, что он был судим за участие в массовых беспорядках.

Расправа произошла на детской площадке. Мужчина нанес своей жертве не менее 20 ножевых ранений ножом и скрылся. От полученных травм она скончалась на месте. Все это произошло на глазах у ее маленького ребенка. Известно, что убитую зовут Наталья, ей было 25 лет. Работала девушка в детском саду, а также занималась продажей антиквариата.

На видео, которое было опубликовано в Telegram-каналах, видно, что девушка во время нападения сидела на скамейке и не смогла оказать сопротивления преступнику. В распоряжении телеканала Москва 24 появились эксклюзивные кадры с места убийства. Ребенок убитой женщины находится в больнице под присмотром тети. Следователи уже осмотрели квартиру потерпевшей, допросили свидетелей и ее знакомых. Автомобиль подозреваемого Hyundai Solaris изъяли и поместили на спецстоянку.

