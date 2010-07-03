Подозреваемый в убийстве женщины в Раменском задержан

Фото: телеграм-канал "Опер слил"

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, подозреваемого в убийстве 25-летней женщины на детской площадке в подмосковном Раменском.

"Подозреваемым оказался мужчина 1981 года рождения, который в ближайшее время будет доставлен в следственные органы", – сообщила начальник пресс-службы Главного управления МВД России по Московской области Татьяна Петрова. Мужчина пытался спрятаться в лесополосе под Ногинском.

Расправа произошла на детской площадке. Мужчина несколько раз ударил свою жертву ножом и скрылся. От полученных травм она скончалась на месте. Все это произошло на глазах у ее маленького сына. Известно, что убитую зовут Наталья, ей было 25 лет. Работала девушка в детском саду, а также занималась продажей антиквариата.

На видео, которое было опубликовано в Telegram-каналах, видно, что девушка во время нападения сидела на скамейке и не смогла оказать сопротивления преступнику.

"Во дворе многоэтажного дома на детской площадке мужчина нанес женщине не менее 20 ножевых ранений, после чего скрылся с места преступления", – рассказала старший помощник руководителя по вопросам взаимодействия со СМИ ГСУ СК РФ по МО Ольга Врадий.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство)".

Впоследствии полицейские обнаружили в Ногинске автомобиль, на котором скрылся подозреваемый.

В распоряжении телеканала Москва 24 появились эксклюзивные кадры с места убийства.

