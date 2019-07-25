СК возбудил дело об убийстве женщины в Раменском

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Следователи установили личность подозреваемого в убийстве женщины на детской площадке в Раменском. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает ТАСС.

"По данному факту следственным отделом по Раменском ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ "Убийство". К настоящему времени личность нападавшего установлена, ведется его розыск", – сказала представитель ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий.

Известно, что убитую зовут Наталья. Женщине было 25 лет, сообщает телеканал Москва 24. Работала девушка в детском саду, а также занималась продажей антиквариата.

Ранее 25 июля в Раменском во дворе многоэтажного дома на детской площадке мужчина не менее 20 раз ударил женщину ножом. После этого он скрылся с места преступления. Женщина скончалась на месте от полученных ранений. Сообщалось, что злоумышленник убил женщину в присутствии ее малолетнего сына.

В настоящий момент следователи осматривают место убийства и допрашивают очевидцев.

Глава пресс-службы ГУ МВД по Подмосковью Татьяна Петрова сообщила, что полиция нашла в Ногинске машину, на которой уехал подозреваемый.

