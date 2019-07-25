Женщину убили на детской площадке в Раменском

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На детской площадке в подмосковном Раменском убили женщину на глазах у ее ребенка.

"Инцидент произошел на Лесной улице. Мужчина нанес женщине ножевое ранение на детской площадке и скрылся. Пострадавшая в результате скончалась. В настоящее время идут мероприятия, направленные на розыск и задержание подозреваемого. По имеющимся данным, подозреваемым является супруг убитой", – сообщает ТАСС со ссылкой на полицию.

Для розыска подозреваемого объявлен план "Перехват".

По последним данным, полиция обнаружила автомобиль, на котором скрылся подозреваемый. Об этом Агентству "Москва" сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

"Сотрудниками полиции в Ногинске обнаружен автомобиль на котором скрылся подозреваемый в убийстве 25-летней женщины на детской площадке в Раменском. Полицейские продолжают проведение мероприятий, направленных на розыск и задержание злоумышленника", – сказала она.

На месте происшествия работают следователи следственного отдела по городу Раменское. Проводится осмотр, устанавливаются очевидцы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

