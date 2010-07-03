Тело женщины с 26 ножевыми ранениями нашли в квартире в центре Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Сотрудники правоохранительных органов обнаружили в московской квартире на улице Новослободской тело 41-летней женщины с 26 ножевыми ранениями, передает Агентство "Москва" со ссылкой на источник.
Смерть наступила около пяти дней назад, следов взлома или ограбления обнаружено не было. Отмечается, что погибшая снимала квартиру у 43-летней москвички, которая по договору с собственником присматривала за жилищем.
Возбуждено уголовное дело об убийстве. Из квартиры изъяты отпечатки пальцев, полотенце со следами крови, а также волосы и образцы слюны.
Ранее МВД опубликовало кадры задержания и допроса мужчины, который жестоко убил ножом 25-летнюю девушку на детской площадке в Раменском. Подозреваемый написал чистосердечное признание и выразил готовность сотрудничать со следствием. Мужчина отметил, что совершил убийство из ревности. По его мнению, девушка ему изменяла.
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