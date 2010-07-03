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12:26

Сестрам Хачатурян продлили запрет определенных действий

суды общество

12:26

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Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Суд продлил запрет определенных действий сестрам Хачатурян до 28 октября. Девушек обвиняют в убийстве их отца. О продлении запрета сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу суда.

"Мосгорсудом продлена мера пресечения в виде запрета определенных действий до 28 октября 2019 года в отношении Ангелины Хачатурян, Марии Хачатурян и Крестины Хачатурян", – сообщили в суде.

По словам адвоката Алексея Липцера, дело младшей из сестер Хачатурян, Марии, рассматривается отдельно, поскольку ее признали невменяемой. Старшим девушкам грозит по 15 лет заключения. Марию могут отправить на принудительное лечение.

Видео: Агенство "Москва"

Ранее сообщалось, что материалы о том, что Михаил Хачатурян истязал и насиловал своих дочерей, были выделены в отдельное производство. Законы позволяют посмертное расследование, если родственники будут на этом настаивать.

Сестры Хачатурян убили своего отца летом 2018 года в доме на Алтуфьевском шоссе. Девушки сразу признались и заявили, что отец долгое время издевался над ними и насиловал. Посмертная экспертиза установила, что у мужчины было расстройство личности.

Сестры утверждали, что все произошедшее было самообороной, так как непосредственно перед убийством Михаил Хачатурян под действием наркотиков пришел в комнату к дочерям с ножом и напал на них, поэтому девушкам пришлось защищаться.

По другой версии, убийство сестры спланировали заранее. Этой версии придерживаются родственники погибшего. Так, его племянник Арсен предоставил СМИ переписку одной из сестер с его знакомым, которая состоялась за несколько дней до трагедии. Девушка писала: "Скоро настолько все изменится, что ни отец, ни братья не будут лезть в мою жизнь". До этого другая часть переписки одной из сестер стала достоянием общественности, там она писала своему молодому человеку за день до трагедии, что у них с сестрами есть два варианта будущего: "Уйти или грохнуть его".

В отношении покойного отца сестер Хачатурян начали расследование

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суды общество

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