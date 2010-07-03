Сестрам Хачатурян продлили запрет определенных действий

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Суд продлил запрет определенных действий сестрам Хачатурян до 28 октября. Девушек обвиняют в убийстве их отца. О продлении запрета сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу суда.

"Мосгорсудом продлена мера пресечения в виде запрета определенных действий до 28 октября 2019 года в отношении Ангелины Хачатурян, Марии Хачатурян и Крестины Хачатурян", – сообщили в суде.

По словам адвоката Алексея Липцера, дело младшей из сестер Хачатурян, Марии, рассматривается отдельно, поскольку ее признали невменяемой. Старшим девушкам грозит по 15 лет заключения. Марию могут отправить на принудительное лечение.

Ранее сообщалось, что материалы о том, что Михаил Хачатурян истязал и насиловал своих дочерей, были выделены в отдельное производство. Законы позволяют посмертное расследование, если родственники будут на этом настаивать.

Сестры Хачатурян убили своего отца летом 2018 года в доме на Алтуфьевском шоссе. Девушки сразу признались и заявили, что отец долгое время издевался над ними и насиловал. Посмертная экспертиза установила, что у мужчины было расстройство личности.

Сестры утверждали, что все произошедшее было самообороной, так как непосредственно перед убийством Михаил Хачатурян под действием наркотиков пришел в комнату к дочерям с ножом и напал на них, поэтому девушкам пришлось защищаться.

По другой версии, убийство сестры спланировали заранее. Этой версии придерживаются родственники погибшего. Так, его племянник Арсен предоставил СМИ переписку одной из сестер с его знакомым, которая состоялась за несколько дней до трагедии. Девушка писала: "Скоро настолько все изменится, что ни отец, ни братья не будут лезть в мою жизнь". До этого другая часть переписки одной из сестер стала достоянием общественности, там она писала своему молодому человеку за день до трагедии, что у них с сестрами есть два варианта будущего: "Уйти или грохнуть его".

