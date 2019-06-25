Дело сестер Хачатурян: что известно

Басманный суд продлил меру пресечения трем сестрам Хачатурян, подозреваемым в убийстве своего отца: Ангелина, Крестина и Мария продолжат находиться под запретом определенных действий до 28 июля. Читайте подробности громкого процесса, который длится почти год.

Жарким летним вечером – год назад

Фото: телеграм-канал Baza; ТАСС/Сергей Карпухин; телеграм-канал Сестры Хачатурян

Жизнь Марии, Крестины и Ангелины Хачатурян круто изменилась летним вечером 27 июля 2018 года. В подъезде дома на Алтуфьевском шоссе было найдено тело 57-летнего мужчины с множественными колото-резаными ранениями – их отца, Михаила Хачатуряна.

По информации в СМИ, тогда 17-летняя ученица 11 класса Мария Хачатурян нанесла своему отцу не менее 35 ударов ножом в область шеи и тела, 18-летняя Ангелина Хачатурян не менее 10 раз ударила по голове, а 19-летняя Крестина Хачатурян распылила в лицо Михаилу Хачатуряну содержимое перцового баллончика, после чего взяла из рук Марии нож и ударила мужчину в сердце.

После нападения Михаил пытался покинуть свою квартиру, но не успел. Мужчина погиб прямо в межквартирном холле подъезда. Затем одна из сестер самостоятельно вызвала полицию. Девушек сразу взяли под стражу, а вскоре они признали свою вину.

Изначально сестры утверждали, что все случившееся было лишь самообороной. По их версии, в злополучный день Михаил Хачатурян под действием наркотиков пришел в комнату к дочерям с ножом и напал на них – сестрам пришлось защищаться.

Согласно другой версии, убийство отца было спланировано девочками заранее. Сторонниками такой правды являются в первую очередь родственники погибшего Михаила Хачатуряна. Например, его племянник Арсен предоставил редакции mk.ru переписку одной из сестер с его знакомым, которая состоялась за несколько дней до трагедии. Там девушка утверждала: "Скоро настолько все изменится, что ни отец, ни братья не будут лезть в мою жизнь". До этого другая часть переписки одной из девушек стала достоянием общественности. Там Хачатурян писала своему молодому человеку за день до трагедии о том, что у них с сестрами есть два варианта будущего: "Уйти или грохнуть его".

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Сначала подозреваемых в убийстве сестер отправили в СИЗО – на долгих два месяца. А 27 сентября, по решению Басманного суда, им изменили меру пресечения на запрет определенных действий. Среди них – отказ от пользования мобильной связью и интернетом. Кроме того, сестрам запрещается покидать место своего проживания без следователя, но только ночью. В то же время, девушкам разрешено общаться с людьми, которые не имеют отношения к делу об убийстве их отца. Они ходят в школу, и, по словам матери, даже успевают заниматься своими хобби – "рисуют, читают".

А в этом году 14 июня сестрам Хачатурян предъявили обвинение в окончательной редакции. Девушкам вменяется статья "Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору". По версии следствия, все девочки принимали участие в инкриминируемом им преступлении. Мотив – "личная неприязнь, обусловленная причинением отцом на протяжении длительного периода времени своим дочерям физических и психических страданий". Согласно указанной статье, каждой из девушек грозит от 8 до 20 лет лишения свободы в колонии.

В итоге 26 июня Басманный суд принял решение продлить девушкам запрет на совершение определенных действий до 28 июля. Таким образом он удовлетворил ходатайство следствия.

Тяжелые отношения в семье

Девушки признали свою вину и раскаиваются в убийстве отца. Однако, по их словам, у них не было другого выхода. При этом экспертиза признала младшую из сестер во время совершения преступления невменяемой. У старших сестер, Крестины и Ангелины, было выявлено имевшееся на момент события посттравматическое стрессовое расстройство.

В то же время и сам Михаил Хачатурян оказался настолько неоднозначным героем в этой истории, что защита сестер просила возбудить против него уголовное дело – посмертно.

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Сестры Хачатурян утверждают, что пойти на преступление их вынудили постоянные моральные истязания со стороны их отца. Михаил запрещал дочерям выходить из дома, избивал их: побои девушки фиксировали на мобильный телефон, но до определенного момента никому фотографии не показывали – боялись, утверждает их мать. Биологические экспертизы подтвердили, что отец подвергал своих дочерей – в том числе несовершеннолетнюю младшую дочь – физическому и сексуальному насилию. У самого Хачатуряна, согласно посмертно проведенной психолого-психиатрической экспертизе, было расстройство личности.

После смерти Михаила заговорили и соседи: по их версии, он держал девочек в рабстве, был неадекватным, часто избивал и не выпускал дочерей из квартиры. "Весь дом знает, что их отец был неадекватен", "он угрожал нам пистолетом", "бедные девочки, что вы на них напали", – такие слова жители дома на Алтуфьевском шоссе говорили журналистам. Они также утверждали, что Михаил имел огромное количество связей, поэтому у девочек не было возможности даже просто убежать от отца.

Кстати, Ангелина, Крестина и Мария не единственные, кто пострадал от руки "тирана-отца", как его называют многие СМИ. После инцидента мать девушек Аурелия рассказывала, что и сама не раз подвергалась насилию со стороны мужа.

По словам женщины, Михаил избивал жену при детях из-за всяких мелочей – не так заварила чай или неправильно прошла мимо. Кроме того, мужчина запрещал жене разговаривать по телефону и выходить из дома, угрожал оружием. Примерно за три года до злополучного дня муж выгнал Аурелию из дома окончательно и запретил общаться с дочками, в противном случае он обещал ей смертельную расправу. Также, кроме дочек, у Аурелии и Михаила был старший сын Сергей, которого отец выгнал из своей квартиры, когда парню было 16 лет.

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Однако родственники самого Михаила с обвинениями девочек и общественности не согласны. Например, племянник Хачатуряна Арсен утверждает, что убийство было однозначно спланированным – и не из-за насилия со стороны отца по отношению к детям, а из-за неприязни девочек к его дяде. Некоторые родственники твердили, что девочки схватились за нож из-за наследства. Хотя сестры и отказались от всего имущества и не хотят иметь ничего общего с родственниками отца.

Кроме того, бабушка сестер продолжает выселять семью из квартиры своего сына, в которой проживали девушки. Сначала она выписала оттуда Аурелию и Сергея, теперь очередь дошла до старшей из сестер – Крестины.

Протесты в поддержку сестер Хачатурян

Несмотря на то, что у родственников, кроме матери и брата, поддержки Ангелине, Крестине и Марии искать не приходится, за них активно вступаются публичные люди.

Например, вокалист рок-группы System of a Down Серж Танкян опубликовал на свой странице в фейсбуке запись, посвященную Ангелине, Крестине и Марии. "Суды должны проявить снисхождение к этим девочкам, с учетом встреченной ими ошибки системы", – написал Серж.



Также известный журналист Юрий Дудь заявил, что ситуация, в которую попали сестры, вызывает у него только злость. Больше всего его возмущает, что девочкам, которые систематически подвергались домашнему насилию, до трагедии никто не пытался помочь. "Что происходит? Полиция произносит гениальное: "Ну вот, когда вас убьют, мы приедем", а стая онлайн- и офлайн-советчиков дает экспертизу: "Да ладно, у всех бывает. Не рушить же из-за одного фингала семью", – написал Дудь. Ему вторит и Анна Седокова, которая считает, что дело требует тщательного расследования. И с ними солидарны многие представители шоу-бизнеса.

Но, кроме звезд, за девушек вступилась общественность. В социальных сетях запустили акцию в поддержку сестер Хачатурян, которых обвиняют в убийстве отца. Дело требуют пересмотреть. Петиция, которую пользователи запустили в интернете, на момент публикации материала собрала больше 150 тысяч подписей.



Более того, в последнее время в российской столице, а также в Нью-Йорке, Лондоне и Берлине проходят акции, в ходе которых люди, уже офлайн, требуют свободу для сестер Хачатурян. 19 июня более трехсот человек вышли на пикет в поддержку Ангелины, Крестины и Марии с различными плакатами к зданию Следственного комитета в Москве. Активисты убеждены в том, что жертвы домашнего насилия, коими являются и сестры, не должны иметь лишь такой выбор: страдать от побоев или сидеть в тюрьме.

Участники пикета уверены, что действие сестер Хачатурян являются исключительно самообороной. Но следствие планирует доказать обратное.

