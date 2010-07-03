Сестрам Хачатурян предъявили обвинение в окончательной редакции

Защита сестер Хачатурян намерена обжаловать статью по делу об убийстве отца
Следственный комитет предъявил обвинение в окончательной редакции всем трем сестрам Хачатурян по делу об убийстве своего отца, сообщает ТАСС.
По словам адвоката Алексея Липцера, 14 июня обвинения предъявили Крестине и Марии Хачатурян, а накануне – Ангелине. Сестрам вменяется статья "Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору". По версии обвинения, все они принимали участие в инкриминируемом им преступлении. По данной статье обвиняемым грозит до 20 лет лишения свободы.
В обвинении СК указывает, что на преступление девочек спровоцировал потерпевший Михаил Хачатурян. Защита обжалует в прокуратуре квалификацию преступления и настаивает на прекращении уголовного преследования сестер в связи с их непричастностью к убийству. Следствие по делу пока не окончено.
Трех сестер обвиняют в убийстве 57-летнего отца Михаила Хачатуряна. Его тело с множественными колото-резаными ранениями нашли 27 июля 2018 года в доме на Алтуфьевском шоссе.
Девушки признали вину. Сестры объяснили, у них сложились неприязненные отношения с отцом. По их словам, он долгое время морально истязал их.
Посмертная психолого-психиатрическая экспертиза показала, что у Хачатуряна были расстройства личности.
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