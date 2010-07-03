Адвокат Алексей Паршин, представляющий интересы Ангелины Хачатурян, заявил, что боле 20 проведенных экспертиз подтвердили версию о необходимой самообороне, передает Агентство "Москва".
"Девочки действовали в рамках необходимой самообороны. Иного выхода не было", – сказал защитник.
С результатами экспертиз ознакомилась мать девушек Аурелия Дундук. Она убеждена, что ее дочери являются потерпевшей стороной.
"Мне непонятно, почему на Михаила не возбудили еще уголовное дело, а против моих дочерей дело не прекратили", – сказала Дундук.
Со слов адвоката Марии Хачатурян Ярослава Пакулина, экспертизы также показали, что девушки жили "в условиях длительного психотравмирующего воздействия своего отца". Помимо этого, сестры отказались от наследства и не хотят иметь ничего общего с родственниками отца.
В июле прошлого года в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе обнаружили тело 57-летнего мужчины с множественными колото-резаными ранениями в области шеи и груди. По подозрению в совершении убийства задержали троих его дочерей – 17-летнюю Марию, 18-летнюю Ангелину и 19-летнюю Крестину.
Девушки признали вину и пояснили, что пошли на преступление из-за того, что отец долгое время морально их истязал.
Сестер взяли под стражу, однако после им изменили меру пресечения. Отныне им запрещено без разрешения следователя покидать место жительства ночью и общаться с участниками уголовного дела.
Ранее экспертиза признала отца девушек вменяемым. При этом отмечалось, что у него было расстройство личности.
Экспертизы подтвердили версию сестер Хачатурян о самообороне
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