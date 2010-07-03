Темы дня

Мобильный репортёр
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Мобильный репортёр
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

18:24

Экспертизы подтвердили версию сестер Хачатурян о самообороне

суды

18:24

Поделиться в социальных сетях:

Фото: соцсети/Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Адвокат Алексей Паршин, представляющий интересы Ангелины Хачатурян, заявил, что боле 20 проведенных экспертиз подтвердили версию о необходимой самообороне, передает Агентство "Москва".

"Девочки действовали в рамках необходимой самообороны. Иного выхода не было", – сказал защитник.

С результатами экспертиз ознакомилась мать девушек Аурелия Дундук. Она убеждена, что ее дочери являются потерпевшей стороной.

"Мне непонятно, почему на Михаила не возбудили еще уголовное дело, а против моих дочерей дело не прекратили", – сказала Дундук.

Со слов адвоката Марии Хачатурян Ярослава Пакулина, экспертизы также показали, что девушки жили "в условиях длительного психотравмирующего воздействия своего отца". Помимо этого, сестры отказались от наследства и не хотят иметь ничего общего с родственниками отца.

В июле прошлого года в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе обнаружили тело 57-летнего мужчины с множественными колото-резаными ранениями в области шеи и груди. По подозрению в совершении убийства задержали троих его дочерей – 17-летнюю Марию, 18-летнюю Ангелину и 19-летнюю Крестину.

Девушки признали вину и пояснили, что пошли на преступление из-за того, что отец долгое время морально их истязал.

Сестер взяли под стражу, однако после им изменили меру пресечения. Отныне им запрещено без разрешения следователя покидать место жительства ночью и общаться с участниками уголовного дела.

Ранее экспертиза признала отца девушек вменяемым. При этом отмечалось, что у него было расстройство личности.

Экспертизы подтвердили версию сестер Хачатурян о самообороне

Читайте также

Сюжет: Дело сестер Хачатурян

суды

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика