Суд продлил меру пресечения сестрам Хачатурян

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Басманный суд продлил до 28 июня запрет определенных действий для Ангелины и Крестины Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, сообщает Агентство "Москва".

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия. Защита сестер, они сами, а также представители потерпевших ходатайство поддержали. По просьбе прокуратуры и следствия заседание проходило в закрытом режиме.

22 марта аналогичное заседание проходило в отношении их младшей сестры – Марии Хачатурян. Суд также удовлетворил ходатайство следствия и продлил для нее запрет определенных действий до 28 июня 2019 года.

17-летняя Мария, 18-летняя Ангелина и 19-летняя Крестина Хачатурян обвиняются в убийстве своего отца, 57-летнего Михаила Хачатуряна. Убийство произошло 27 июля в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе.

По информации в СМИ, Мария Хачатурян нанесла отцу не менее 35 ударов ножом в область шеи и тела, Ангелина Хачатурян не менее 10 раз ударила по голове, а 19-летняя Крестина Хачатурян распылила в лицо Михаилу Хачатуряну содержимое перцового баллончика, после чего взяла из рук Марии нож и ударила мужчину в сердце.

По версии девушек, в день убийства отец пришел в комнату к дочерям с ножом и начал бросаться на них. Он успел ранить старшую дочь, но в этот момент самая младшая набросилась на него, отобрала оружие и несколько раз ударила в шею и грудь. От полученных ран мужчина скончался. У Крестины Хачатурян медики диагностировали колото-резаную рану бедра, ушибы бедра и предплечья.

По другим данным, это убийство девушки спланировали заранее. Они дождались, пока отец задремал в своем кресле, после чего набросились на него. Пока одна сестра распыляла газовый баллончик в лицо Михаилу, другая наносила удары ножом.

Одна из сестер, 1999 года рождения, сама позвонила в полицию после произошедшего. Девушки дали признательные показания и пояснили, что пошли на преступление из-за моральных страданий, которые им причинил мужчина.

Из СИЗО девушек отпустили в сентябре 2018 года. Им назначили меру пресечения в виде запрета определенных действий. В частности, сестрам нельзя без разрешения следователя покидать место жительства ночью и общаться с участниками уголовного судопроизводства, за исключением защитников обвиняемых, сотрудников органов предварительного следствия и контролирующих органов.