Московский омбудсмен готов вмешаться в квартирный спор бабушки и внучки Хачатурян

Омбудсмен Татьяна Потяева готова вмешаться в квартирный спор семьи Хачатурян, если получит такое обращение.
"Если ко мне поступит соответствующее обращение, то я обязательно займусь этим. По квартирному вопросу пока ко мне никто не обращался", – цитирует РИА Новости Потяеву. По ее словам, пока к ней поступали другие просьбы. В частности, она ходатайствовала о переводе девушек под домашний арест.
Ранее сообщалось, что мать убитого Михаила Хачатуряна подала иск в Бутырский суд столицы, в котором просит выписать Крестину из квартиры. Заявление зарегистрировали в суде 9 января. В иске сказано, что девушка должна была оплачивать коммунальные услуги. Однако длительное время она этого не делала.
Первое предварительное заседание назначено на понедельник 21 января, оно проходит в закрытом режиме. Мама сестер, Аурелия Дундук, поделилась с порталом Москва 24 информацией о том, сколько родственников из семьи Михаила Хачатуряна было прописано в этой квартире и почему бабушка решилась на такой шаг.
Из СИЗО сестер отпустили в сентябре 2018 года. Им назначили меру пресечения в виде запрета определенных действий. В частности, девушкам нельзя без разрешения следователя покидать место жительства ночью и общаться с участниками уголовного судопроизводства за исключением защитников обвиняемых, сотрудников органов предварительного следствия и контролирующих органов.
Три сестры Хачатурян обвиняются в убийстве своего отца, 57-летнего Михаила Хачатуряна. Убийство произошло 27 июля. Девушки признали свою вину, однако утверждают, что преступление их толкнули действия отца.
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