Темы дня

Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
Форма поиска по сайту

Часто ищут

14:59

Московский омбудсмен готов вмешаться в квартирный спор бабушки и внучки Хачатурян

суды

14:59

Поделиться в социальных сетях:

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Омбудсмен Татьяна Потяева готова вмешаться в квартирный спор семьи Хачатурян, если получит такое обращение.

"Если ко мне поступит соответствующее обращение, то я обязательно займусь этим. По квартирному вопросу пока ко мне никто не обращался", – цитирует РИА Новости Потяеву. По ее словам, пока к ней поступали другие просьбы. В частности, она ходатайствовала о переводе девушек под домашний арест.

Ранее сообщалось, что мать убитого Михаила Хачатуряна подала иск в Бутырский суд столицы, в котором просит выписать Крестину из квартиры. Заявление зарегистрировали в суде 9 января. В иске сказано, что девушка должна была оплачивать коммунальные услуги. Однако длительное время она этого не делала.

Первое предварительное заседание назначено на понедельник 21 января, оно проходит в закрытом режиме. Мама сестер, Аурелия Дундук, поделилась с порталом Москва 24 информацией о том, сколько родственников из семьи Михаила Хачатуряна было прописано в этой квартире и почему бабушка решилась на такой шаг.

Из СИЗО сестер отпустили в сентябре 2018 года. Им назначили меру пресечения в виде запрета определенных действий. В частности, девушкам нельзя без разрешения следователя покидать место жительства ночью и общаться с участниками уголовного судопроизводства за исключением защитников обвиняемых, сотрудников органов предварительного следствия и контролирующих органов.

Три сестры Хачатурян обвиняются в убийстве своего отца, 57-летнего Михаила Хачатуряна. Убийство произошло 27 июля. Девушки признали свою вину, однако утверждают, что преступление их толкнули действия отца.

Сюжет: Дело сестер Хачатурян

суды

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика