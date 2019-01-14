Мать сестер Хачатурян прокомментировала иск о выселении к старшей дочери

Бабушка сестер Хачатурян обратилась в суд с просьбой выселить из квартиры старшую из внучек Крестину. Мать троих сестер, Аурелия Дундук, в эксклюзивном интервью рассказала порталу Москва 24, кто еще был прописан в этой квартире, на что жили девочки и за чей счет оплачивались коммунальные платежи.

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Исковое заявление Лидии Хачатурян, матери убитого 57-летнего Михаила Хачатуряна, было зарегистрировано в Бутырском суде 9 января. Первое предварительное заседание назначено на 21 января, оно будет происходить в закрытом режиме. Мама сестер, Аурелия Дундук, поделилась с порталом Москва 24 информацией о том, сколько родственников из семьи Михаила Хачатуряна было прописано в этой квартире и почему бабушка решилась на такой шаг.

Вы уже знаете о том, что Лидия Хачатурян подала заявление в суд?

Да, слышала.

Как к этому относитесь?

Спокойно, я все равно ее [Крестину] пропишу в своей квартире. Она сейчас находится в другой съемной квартире, и не дай бог ей оказаться в той [по текущему месту прописки].

Альтернативные варианты прописки для Крестины рассматриваете?

Я давно хотела ее у себя прописать, просто ждала пока праздники были. Сейчас праздники закончатся, решим, как это лучше сделать. Нужно будет со следователем поговорить, как получится это сделать.

Сестры ведь могут быть прописаны в одной квартире, только физически сейчас вместе находиться нельзя?

Ну, конечно, прописка не важна. Две девочки [Мария и Ангелина] прописаны вместе.

Прописаны у вас?

Не у меня, это их квартира, которую они получили (государственная квартира), там Ангелина – собственник.

В своем иске Лидия Хачатурян заявила, что в обязанности Крестины входила оплата коммунальных платежей еще при живом отце. И якобы деньги от сдачи другой квартиры в Солнцеве приходили ей на карту. А после убийства образовалась задолженность в размере 70 тысяч. Вы что-то об этом знаете?

Да, знаю. Михаил сам не давал дочерям платить. Даже когда девочки платили за свет, он их ругал за это, бил. Говорил, что это обязанность его сестер, потому что он им сделал паспорта и прописал их, все благодаря ему. За это они должны так расплачиваться, хотя бы коммунальные услуги оплачивать. Он даже штрафы за машину не оплачивал. Они снимались со счета сестры. Сам никогда ничего не платил государству, не любил платить.

То есть за коммунальные услуги девочки переводили деньги Крестине, и она должна была оплачивать счета?

Нет, они никому не переводили и сами тоже не оплачивали, поэтому образовался долг. И Михаил ругал девочек, что не оплатили. Квартира в Солнцеве сдавалась, и деньги [за аренду], 40 тысяч, переходили на карточку Крестине. У нее обязанность была на эти деньги кормить всю семью, покупать еду в магазине, тратить на лекарства, собаку, на колледж и на дорогу – все, что необходимо для человека.

На коммунальные платежи уже не хватало денег из этой суммы?

Крестина еле-еле даже платила за свет, потому что сестры Михаила были против и ничего не хотели оплачивать. Хотя когда они прописались в ту квартиру, то обещали, что будут платить. Честно, они прописались с помощью меня – Нелли, Наира, Марина, Нонна – только когда я поговорила с Михаилом, ведь изначально он был против. Михаил рассердился, и сказал, что я вам паспорта сделал российские и прописку, тогда вы обязаны платить за квартиру.

Михаил ругал Крестину за то, что она оплачивала свет, потому что это должны были делать его сестры?

Да.

Как в итоге в эту квартиру прописали сестер Михаила, если он был против? Бабушка помогла?

Бабушка тоже не хотела, это я всех уговорила. Мне их жалко было, они все на съемных квартирах, как-то не по-человечески было, ведь это его родные сестры. Наиру он категорически не хотел прописывать. Сделали это без его ведома: я взяла эту ответственность на себя. Михаил до последнего не знал, что Наира там прописана.

Они были там прописаны, но никогда не жили?

Сначала Марина, Арсен [сын Михаила] и бабушка жили какое-то время, но сами ушли. Не захотели остаться, потому что Михаил постоянно скандалил. Они встали и ушли.

Хотели бы еще что-то добавить о текущей ситуации с иском от бабушки?

Да нет, я не как они, чтобы сочинять это все. Мне это не нужно. Просто уже хочется спокойствия своим детям, но они [родственники со стороны Михаила] каждый раз сочиняют новое, не могут успокоиться.

Вас в суд не вызывали по делу о выселении?

Я не знаю, может, вызовут, может, нет. Меня с сыном сняли с прописки месяц назад уже. Они тоже через суд это сделали. Я не ходила ни первый, ни второй раз. Не лезу в это, не хочу, я от них вообще ничего не хочу.

Ранее Басманный суд Москвы продлил запрет определенных действий до 28 марта 2019 года для Крестины, Ангелины и Марии.

Из СИЗО девушек отпустили в сентябре 2018 года. Сестрам нельзя без разрешения следователя покидать место жительства ночью и общаться с участниками уголовного судопроизводства, за исключением защитников обвиняемых, сотрудников органов предварительного следствия и контролирующих органов.

Сестры Хачатурян обвиняются в убийстве своего отца, 57-летнего Михаила Хачатуряна. Убийство произошло 27 июля в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе. Девушки признали свою вину, однако утверждают, что на преступление их толкнули действия отца.