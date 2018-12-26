Суд продлил меру пресечения сестрам Хачатурян

Для Крестины и Ангелины Хачатурян продлили запрет определенных действий до 28 марта 2019 года. Таким образом, Басманный суд столицы удовлетворил ходатайство следствия, передает Агентство "Москва".
"Ходатайство следствия удовлетворить. Продлить меру пресечения до 28 марта 2019 года", – огласила решение судья Евгения Николаева.
Ранее в среду запрет определенных действий продлили для Марии Хачатурян, обвиняемой вместе с сестрами в убийстве отца.
Из СИЗО сестер отпустили в сентябре 2018 года. Им назначили меру пресечения в виде запрета определенных действий. В частности, девушкам нельзя без разрешения следователя покидать место жительства ночью и общаться с участниками уголовного судопроизводства за исключением защитников обвиняемых, сотрудников органов предварительного следствия и контролирующих органов.
Три сестры Хачатурян обвиняются в убийстве своего отца, 57-летнего Михаила Хачатуряна. Убийство произошло 27 июля. Девушки признали свою вину, однако утверждают, что преступление их толкнули действия отца.
Портал Москва 24 перед заседанием суда взял эксклюзивное интервью у Аурелии Дундук, матери Крестины, Ангелины и Марии Хачатурян, а также напомнил о том, как разворачивались трагические события в этой семье.
Кроме того, порталу стало известно, что родственники Михаила Хачатуряна снова попытались поместить сестер Хачатурян под стражу.
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