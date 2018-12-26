Мать сестер Хачатурян рассказала, как девушки проводят свободное время

Аурелия Дундук, мать трех сестер Хачатурян, рассказала о том, как девушки проводят свободное время.
По ее словам, у младших сестер времени не так много, потому что они посещают школу. "Мария ходит в школу, но занимается с учителями индивидуально. А Ангелина ходит в обычный класс", – пояснила Аурелия Дундук.
Она также рассказала, что в свободное время сестры занимаются саморазвитием. "Хобби различные, рисуют, читают", – поделилась мать девушек.
Крестина, Ангелина и Мария Хачатурян обвиняются в убийстве своего отца, 57-летнего Михаила Хачатуряна. Его тело было обнаружено вечером 27 июля в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе. Девушки признали свою вину, но объяснили, что преступление спровоцировал отец.
Сестры были помещены под стражу, но 27 сентября Басманный суд изменил меру пресечения на запрет определенных действий сроком до 28 декабря.
Следующее судебное заседание состоится 26 декабря 2018 года. Следственный комитет запросил продлить меру пресечения до 28 марта 2019 года. Защита сестер заявила, что не будет протестовать против продления.
Портал Москва 24 накануне нового заседания взял эксклюзивное интервью у Аурелии Дундук, матери Крестины, Ангелины и Марии Хачатурян, а также напомнил о том, как разворачивались трагические события в этой семье.
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