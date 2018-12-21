Защита оценила просьбу о продлении запрета определенных действий сестрам Хачатурян

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Адвокат Марии Хачатурян Ярослав Пакулин прокомментировал порталу Москва 24 требование СК на продление запрета определенных действий сестрам.

"Это ожидаемый шаг с их стороны, уголовное дело еще расследуется. Избранная мера пресечения в целом соответствует интересам и предварительного следствия, и обвиняемым. Мы не будем протестовать против этой меры пресечения. Скорее всего, она будет продлеваться на два месяца", – заявил он.

Пресс-секретарь Басманного суда Юнона Царева сообщила, что следствие просит продлить запрет определенных действий в отношении сестер Марии, Крестины и Ангелины Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, до 28 марта 2019 года.

Убийство произошло 27 июля в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе. Сестры признались, что убили своего 57-летнего отца, нанеся ему около 36 ножевых ранений и удары по голове. По словам девушек, их спровоцировал сам отец.

В августе Мосгорсуд признал законным арест трех сестер. Обвиняемые не отрицали свою вину.

В сентябре Басманный суд отпустил сестер Хачатурян из СИЗО. Им назначили меру пресечения в виде запрета определенных действий. Родственники убитого Михаила Хачатуряна обжаловали решение суда.

В октябре Мосгорсуд признал законным изменение меры пресечения. Запрет определенных действий будет в силе до 28 декабря 2018 года. Обвиняемым также разрешили общаться с участниками уголовного судопроизводства с разрешения следователя.