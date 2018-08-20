Дело Хачатурян: что известно о трагедии в семье

20 августа Мосгорсуд признал законным арест трех сестер, обвиняемых в убийстве своего отца Михаила Хачатуряна. В ходе заседания обвиняемые признали вину, а старшая из сестер раскаялась в убийстве. Портал Москва 24 решил вспомнить все, что известно об этой истории.

Фото: соцсети

Что случилось

Инцидент произошел в трехкомнатной квартире на Алтуфьевском шоссе, дом 56. По информации в СМИ, 17-летняя ученица 11 класса Мария Хачатурян нанесла 57-летнему отцу не менее 35 ударов ножом в область шеи и тела, 18-летняя Ангелина Хачатурян не менее 10 раз ударила по голове, а 19-летняя Крестина Хачатурян распылила в лицо Михаилу Хачатуряну содержимое перцового баллончика, после чего взяла из рук Марии нож и ударила мужчину в сердце.

По версии девушек, в день убийства отец пришел в комнату к дочерям с ножом и начал бросаться на них. Он успел ранить старшую дочь, но в этот момент самая младшая набросилась на него, отобрала оружие и несколько раз ударила в шею и грудь. От полученных ран мужчина скончался. У Крестины Хачатурян медики диагностировали колото-резаную рану бедра, ушибы бедра и предплечья.

По другим данным, это убийство девушки спланировали заранее. Они дождались, пока отец задремал в своем кресле, после чего набросились на него. Пока одна сестра распыляла газовый баллончик в лицо Михаилу, другая наносила удары ножом.

Одна из сестер, 1999 года рождения, по данным источника РИА Новости, сама позвонила в полицию после произошедшего. Девушки дали признательные показания и пояснили, что пошли на преступление из-за моральных страданий, которые им причинил мужчина.

Сразу после

Подъезд многоквартирного жилого дома на Алтуфьевском шоссе, где проживала семья Хачатурян. Фото: ТАСС/Владимир Гердо

После задержания Ангелину, Крестину и Марию поместили под стражу. Девочки на удивление спокойны: едят, крепко спят и не жалуются на условия содержания. По их словам, изолятор или тюрьма – лучше, чем жизнь до этого преступления.

Общественная наблюдательная комиссия Москвы взяла на контроль дело сестер Хачатурян, сообщил ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников. "На руках двух старших сестер нетяжкие колото-резаные ранения. Девушки рассказали, что отец их не пускал учиться, а дома у него был склад оружия, которым он им постоянно угрожал. Говорят, что отец хотел, чтобы они были постоянно с ним, что фактически использовал их как рабынь", – заявил Мельников.

Следователи изъяли из квартиры технику, инструменты и оружие: арбалет, 16 дротиков, травматический пистолет, сигнальный револьвер "Наган", охотничье ружье, 16 патронов, пневматические пистолет и револьвер.

Сестер Хачатурян, подозреваемых в убийстве своего отца, посадили в разные камеры СИЗО № 6. По словам Мельникова, младшая и старшая сестры находятся в одиночках, у средней есть две сокамерницы. Общие условия им обеспечены.

Мельников добавил, что ОНК в связи со слухами о деятельности убитого отца девушек, попросило руководство СИЗО обеспечить им меры защиты.

Отношения в семье

Мать сестер Хачатурян Аурелия Дундук. Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

По информации СМИ, мать девочек Аурелию Дундук Михаил Хачатурян выгнал еще несколько лет назад. Сестры поддерживали с ней отношения, однако боялись сообщать ей о происходящем дома. Она также рассказала, что девушки не пытались бежать из дома, так как отец угрожал найти их и убить.

"Бывали очень давно случаи, что он в полиции мог взять и избить, потому что у него связи везде, даже не доходило до заявления. Ни заявления не было, ничего, и никто не вмешался. Раньше, 10 лет назад, может больше, они были близкими друзьями с начальником нашего отделения, поэтому ему все сходило с рук", – сказала женщина в эфире радио "Комсомольская правда".

В столичном главке МВД опровергли информацию о бездействии сотрудников полиции, которые якобы не отреагировали на жалобы на отца семейства, в убийстве которого обвиняют его троих дочерей. В департаменте социальной защиты также рассказали, что на учете семья Хачатурян не состояла.

По словам матери, бывший муж всячески препятствовал ее контактам с дочерьми. Она несколько раз пыталась созваниваться или общаться через Сеть, но Михаил был категорически против и запретил ей связываться с девушками. В итоге редкие сеансы связи проходили втайне от Михаила.

Сама Аурелия полностью доверяет словам дочерей. У нее уже сложилась своя версия случившегося. "Я просто у них спросила, на самом деле так жестоко с ними все было, – сказала она. – Хотя бы просто для матери. Я никому не скажу, я чтобы лично знала. Они говорят: "Да, мам, это было, и не хотим об этом говорить, тебя травмировать. Просто постоянно угрожал пистолетом у виска, что либо ты уйдешь, либо я тебя здесь убью. Просто потому что ему не нравилось, как я себя веду или что-то лишнее, перед ним нельзя было пройти не так, находил причины. Даже ниточку найдет на полу. За это тоже мог ругаться". У них копилось еще с детства, даже помню сын один раз не мне сказал, а моей маме: "Я отца не прощу, потому что он перед моими глазами издевается над моей мамой". Надеюсь, что как-то суд оправдает, я не говорю, что безнаказанно, поменьше срок дадут".

Аргументы в пользу девушек

Сестры Хачатурян заявили, что пошли на убийство из-за жестокости отца

Громкое дело об убийстве активно обсуждают в интернете. Почти сразу после происшествия в Сети были опубликованы аудиосообщения, которые отец отправлял одной из дочерей. Почти все оно состоит из нецензурной лексики и угроз в адрес девушки.

Как рассказали телеканалу Москва 24 соседи семьи, убитый не только употреблял наркотики, но и продавал их. Жильцы подъезда, где произошло убийство, неоднократно видели отца семейства в "неадекватном" состоянии. Некоторым соседям мужчина открыто угрожал оружием.

"Манера разговаривать: крыть матом, посылать всех куда угодно и как угодно – это было по отношению ко всем. Конфликты были постоянно, и при всем при этом ни одного заявления в милицию нет", – сказала соседка Елена Иванова.

Некоторые соседи слышали крики из квартиры Хачатурянов. "Слышно ведь все, третий этаж. Постоянно были скандалы, постоянно женский плач, крики детей. Бывало такое, что он мог среди ночи на улицу вытащить, строил их, ругал", — добавила консьержка Наталья Иванова.

По словам одноклассницы одной из сестер, девочки редко появлялись в школе из-за синяков и ссадин, полученных после общения с отцом. Предположительно, отец сам не выпускал дочерей из дома. "Это были тихие и абсолютно спокойные девочки, никого никогда не тронут, не вступают ни с кем в полемику. Не было ни разу такого, чтобы они с кем-то ссорились. Неоднократно отец их бил, не выпускал потом из квартиры. И весь дом знал, что он был, скажем так, неадекватен", – поделилась Аделина Королькова.

К слову, по неподтвержденным данным, Михаил Хачатурян делал это под действием психотропных веществ, вывозил сестер в лес, где угрожал расправой.

Другая подруга девушек в целом подтверждает факты насилия в семье Хачатурян. Свое имя называть она отказалась, опасаясь мести: "Бил их в тех местах, которые обычно закрыты одеждой. В живот, ноги, плечи. И пока синяки не сойдут, он их не выпускал из дома. Крестина, самая старшая, у нее была попытка суицида, ей нужна была помощь психиатра. Она не могла выдерживать что-то подобное. И когда он к ним полез, они начали его атаковать. Ну неужели нормальная дочка нанесет 30 ножевых ударов просто так? Здесь уже явные признаки ненависти к человеку".

Без камер близкие подруги также говорили и о сексуальном насилии. По словам девочек, главной жертвой была средняя сестра Ангелина, мужчина якобы постоянно закрывался с ней в комнате.

Аргументы против сестер

Новые факты по делу сестер Хачатурян

А вот двоюродный брат девушек Арсен Хачатурян, слыша все эти обвинения, хватался за голову и защищал Михаила. Сестры, по его мнению, сами провоцировали отца: не убирались, вульгарно одевались, а в его отсутствии устраивали вечеринки. Он даже пустил журналистов в квартиру, на само место преступления, чтобы показать: повод для ссор и возможного рукоприкладства был весомым. Кроме того, он продемонстрировал пакеты с церковным ладаном, которые первоначально приняли за героин.

Другой племянник Михаила Хачатуряна Эдгар Мусаелян рассказал, что убитый дочерьми не был склонен проявлять насилие. По его словам, воспитывались девушки в строгости. "Любой отец, который хочет воспитать порядочных дочек, будет воспитывать их строго", – добавил Мусаелян, отметив, что дядя "был вспыльчив, мог ругаться", но жестокости не проявлял.

Друзья Михаила Хачатуряна также подчеркивают, что убитый был крайне набожным человеком. "Знаете, в каком плане он терроризировал их? Он был святой человек. Когда к нему заходишь домой – реально, как в церковь, – утверждал Брюс Хлебников. – И он не допускал, чтобы в его доме происходила порнуха. Да, он ни на кого руку близко не поднимал! Он мог там голос повысить, еще как-то. Но чтобы на кого-то он руку поднял, кого-то ударил – это невозможно".

Следственные мероприятия

Следователи изучают мотивы убийства отца сестрами Хачатурян

В квартире, где сестры Крестина, Ангелина и Мария Хачатурян убили своего отца, провели следственный эксперимент. Девушек привезли на место происшествия на автозаке, а затем по одной отводили в квартиру, где они рассказывали следователям, как и при каких обстоятельствах совершали убийство.

"В рамках уголовного дела по изъятому из квартиры оружию назначена баллистическая экспертиза, по ножу и молотку – последовательные дактилоскопическая и молекулярно-генетическая судебные экспертизы, также назначен ряд других необходимых экспертиз для установления всех обстоятельств произошедшего", – передает Агентство "Москва".

Отмечается, что к настоящему времени допрошены родственники, одноклассники и знакомые обвиняемых, сотрудники специализированных учреждений. Также осмотрен блок видеорегистратора от домофона, получены копии с камер видеонаблюдения, установленных в подъезде. Проверяются факты обращений сестер в медицинские учреждения и правоохранительные органы.

Суд несколько раз продлевал срок задержания под арестом для сестер. Во время заседания 30 июля следствие ужесточило обвинение. Изначально уголовное дело возбудили по статье "Убийство без отягчающих обстоятельств", наказание по которой составляет до 15 лет лишения свободы. Однако, согласно представленным в суд материалам, девушкам вменили обвинение по статье "Убийство в составе группы лиц", которая предусматривает наказание вплоть до пожизненного заключения.

Мнение экспертов

Эксперт анализирует убийство отца сестрами Хачатурян

Эксперт в области уголовного права Петр Казаков считает, что если все девушки втроем дадут аналогичные показания о факте домогательств со стороны отца, то можно будет говорить о том, что "повод есть, и он доказан".

"Если будет установлено, что имело место посягательство на жизнь и здоровье, в таком случае вступает в действие статья о необходимой обороне, – отметил он. – Если реально грозит опасность для жизни и здоровья, то потерпевший вправе обороняться всеми доступными средствами, вплоть до нанесения смерти. В таком случае тот, на кого нападали, действовал правомерно, действовал в рамках необходимой обороны, и в его действиях состава преступления нет".

При этом эксперт подчеркнул, что две сестры могут утверждать, что они защищали третью сестру, на которую напал отец, но должны быть проведены судебные экспертизы, которые покажут, носило ли издевательство со стороны отца накопительный характер.

"Причинение смерти в состоянии аффекта – это уголовное наказание, это статья. Причинение смерти в состоянии необходимой обороны – это не преступление", – сказал адвокат. Относительно меры наказания, Казаков отметил, что к несовершеннолетней будет по закону отношение "мягче".

"Наказание за те же преступления у них не может быть свыше 10 лет. Однако если несовершеннолетняя совершила преступление, неважно в каком состоянии (если это не необходимая оборона), то она несет ответственность, как и все другие, но с учетом особых условий расследования и рассмотрения. Эти условия – максимальное наказание не может быть более 10 лет, а минимальное наказание – неограниченное, то есть нет нижнего предела", – пояснил эксперт.

Профессор кафедры уголовного права, уголовного процесса и криминалистики МГИМО Александр Волеводз подчеркивает, что до того, как будут предъявлены доказательства, сложно определить возможный срок наказания.

При этом он подчеркнул, что даже если убийство было совершено в состоянии сильного душевного волнения, оно (волнение) "не может внезапно возникнуть у трех человек". Если будет доказано, что преступление совершено при превышении предела необходимой обороны, наказание может быть снято, добавил эксперт.

Адвокат Евгений Харламов квалифицирует это преступление как "нанесение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть, но при превышении необходимых мер при самообороне".

"36 ножевых ран могли совершить либо злонамеренные преступники, либо люди, находившиеся в состоянии аффекта. Необходимо учитывать, с какой скоростью это наносилось. Люди могут не контролировать себя в этот момент, тем более сначала отец ранил одну из сестер. Здесь речь могла идти о необходимой обороне", – отметил он.

Мера наказания для девушек, по мнению эксперта, не превысит 10 лет. "С учетом противоправных действий потерпевшего, если докажут, что было истязание на протяжении длительного периода времени, то я не исключаю, что судья может руководствоваться чувством, в том числе и сострадания, опираясь на букву закона, могут пойти по пути наименьшего срока – они могут получить от двух до пяти лет. Это если мы квалифицируем их действия как убийство", – сказал Харламов, исключив вероятность предварительного сговора.

Итог

Мосгорсуд рассмотрит жалобы на арест сестер Хачатурян

В результате дело сестер Хачатурян, несмотря на чистосердечное признание и широкую огласку, остается крайне запутанным. Эксперты и сторонние наблюдатели разделились на два лагеря. Одни больше доверяют показаниям родственников и друзей убитого, которые практически единодушно характеризуют Михаила как человека эмоционального и требовательного, но не жестокого. По их словам, Михаил был человеком глубоко набожным, он просто не мог причинять систематическое насилие, он лишь требовал от дочерей изменить свое поведение. По их версии, девушки заранее и с умыслом совершили убийство, возможно, с целью завладеть имуществом.



Сторонники другой версии обращают внимание на то, что Михаил финансово поддерживал многих из своих родственников, а его источник дохода до сих пор остается загадкой. Большинство имущества, по сообщениям некоторых СМИ, было записано не на самого Михаила, а на его родственников. Подчеркивается, что подруги, большинство соседей и мать девушек говорили о постоянном насилии со стороны отца.

Отдельный спорный момент – это сообщения о сексуальном насилии над сестрами. Некоторые подруги сообщали об этих фактах, и эксперты утверждают, что эти обвинения могли бы помочь адвокатам сестер, но сами девушки говорили только о бытовом насилии.