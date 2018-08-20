Старшая из сестер Хачатурян раскаялась в убийстве отца

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Крестина Хачатурян, обвиняемая в убийстве отца, на заседании Мосгорсуда заявила о раскаянии в содеянном, передает ТАСС.

Девушка пояснила, что при совершении преступления они с сестрами сами вызвали полицию. Прокурор на заседании заявила, что в деле есть сведения о сексуальном насилии отца над дочерьми.

В ходе заседания суд признал законным арест трех сестер. Таким образом, Мария, Ангелина и Крестина Хачатурян останутся в СИЗО до 28 сентября. Свою вину в убийстве отца девушки признали и дали подробные показания.

Убийство произошло вечером 27 июля в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе. Сестры Хачатурян признались, что убили своего 57-летнего отца, нанеся ему не менее 36 ножевых ранений и удары по голове. Девушки 17, 18 и 19 лет рассказали, что решились на убийство из-за издевательств и насилия со стороны мужчины.

Мать поддерживает версию дочерей. Она рассказала, что во время совместной жизни с мужем неоднократно предпринимала попытки заявить в полицию о насилии со стороны супруга. В МВД отметили, что никаких заявлений не поступало.

Совершеннолетним сестрам Хачатурян грозит до 20 лет лишения свободы, младшей – до десяти лет. Суд поместил девушек под стражу до 28 сентября.