Мосгорсуд признал законным арест сестер Хачатурян

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Мосгорсуд признал законным арест трех сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца Михаила Хачатуряна, сообщает телеканал Москва 24.

Таким образом, решение суда первой инстанции осталось без изменения, жалоба защиты – без удовлетворения.

Ранее сестры Хачатурян признали вину в убийстве отца и дали подробные показания.

Убийство произошло вечером 27 июля в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе. Девушки 17, 18 и 19 лет рассказали, что решились на убийство из-за постоянных издевательств и насилия.

Суд поместил их под стражу до 28 сентября.