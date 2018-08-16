Мать сестер Хачатурян показала фотографии избитых дочерей

16 августа, 11:43
Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
Мать сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, показала фотографии избитых дочерей, сообщает сайт "Комсомольской правды".
По словам Аурелии Дундук, побои на телах дочерей появлялись после "воспитательных" бесед их отца. Эти снимки, сделанные несколько месяцев назад, мать получила от девочек уже после трагедии.
На снимках видно, как у кого-то из сестер течет кровь из головы, а у кого-то – синяк на подбородке или теле. По словам матери обвиняемых, таких фотографий у девушек на телефоне было много. Сейчас их изучает следствие.
Выяснилось, что сестры Хачатурян снимали на свои смартфоны побои, нанесенные отцом.— Комсомольская правда (@kpru) 15 августа 2018 г.
Часть этих фотографий имеются в распоряжении «КП»: https://t.co/vgdYeANbSV pic.twitter.com/qGpjdWDHFZ
Убийство произошло вечером 27 июля в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе. Сестры Хачатурян признались, что убили своего 57-летнего отца, нанеся ему не менее 36 ножевых ранений и удары по голове. Девушки 17, 18 и 19 лет рассказали, что решились на убийство из-за издевательств и насилия со стороны мужчины.
Мать поддерживает версию дочерей. Она рассказала, что во время совместной жизни с мужем неоднократно предпринимала попытки заявить в полицию о насилии со стороны супруга. В МВД отметили, что никаких заявлений не поступало.
Совершеннолетним сестрам Хачатурян грозит до 20 лет лишения свободы, младшей – до десяти лет. Суд поместил девушек под стражу до 28 сентября.
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