Источник назвал спланированными действия сестер, убивших отца в Москве

Фото: соцсети, Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Источник, близкий к следствию, рассказал, что убийство в Москве тремя сестрами Хачатурян своего отца было преднамеренным. Об этом сообщает "Интерфакс".

По его словам, во время расследования стало понятно, что сестры убили мужчину не спонтанно, как предполагалось изначально. Вероятно, их действия были спланированы заранее, отметил источник.

Он рассказал, что мужчину убили его охотничьим ножом. По данным следствия, в тот день девушки достали холодное оружие из автомобиля.

Что касается 35 ножевых ранений, источник отметил, что девушки "по своей неопытности просто не знали, как быстро убить его". Кроме того, две из сестер порезали себе руки, чтобы инсценировать нападение отца.

Также отмечается, что девушки хорошо учились в школе и следствие получило из образовательного учреждения только положительные отзывы о них.

Сейчас сестры находятся на карантине в СИЗО №6, и к условиям их содержания у защитников претензий нет. бийство произошло вечером 27 июля в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе. Ранее сестры Хачатурян признались в убийстве. Девушки 17, 18 и 19 лет рассказали, что решились на это из-за издевательств и насилия со стороны мужчины.