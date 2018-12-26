Суд продлил запрет определенных действий для младшей из сестер Хачатурян

Фото: Агентство "Москва"/Антон Кардашов

Басманный суд продлил до 28 марта запрет определенных действий для Марии Хачатурян, обвиняемой вместе с сестрами в убийстве отца, сообщает Агентство "Москва".

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия. Заседание проходило в закрытом от слушателей режиме, поскольку девушка – несовершеннолетняя.

В сентябре 2018 года суд отпустил девушек из СИЗО и назначил им меру пресечения в виде запрета определенных действий. В частности, запрещено без разрешения следователя покидать место жительства ночью и общаться с участниками уголовного судопроизводства за исключением защитников обвиняемых, сотрудников органов предварительного следствия и контролирующих органов.

Крестина, Ангелина и Мария Хачатурян обвиняются в убийстве своего отца, 57-летнего Михаила Хачатуряна. Его тело было обнаружено вечером 27 июля в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе. Девушки признали свою вину, но объяснили, что преступление спровоцировал отец.

Портал Москва 24 накануне нового заседания взял эксклюзивное интервью у Аурелии Дундук, матери Крестины, Ангелины и Марии Хачатурян, а также напомнил о том, как разворачивались трагические события в этой семье.

18 апреля 2018 года Владимир Путин подписал закон о введении новой меры пресечения "запрет определенных действий". В соответствии с документом, запрет определенных действий в качестве меры пресечения должен избираться по решению суда в порядке, установленном статьей 108 УПК, за исключением требований, связанных с видом и размером наказания, квалификацией преступления, возрастом подозреваемого или обвиняемого. Запрет на определенные действия аналогичен домашнему аресту, но является более мягкой мерой пресечения.