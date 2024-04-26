Победители акции #ВыбираемВместе2024 могут активировать полученный код до 30 апреля

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Победители акции #ВыбираемВместе2024 программы "Миллион призов" могут активировать полученный код до 30 апреля, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

На сегодняшний день умные колонки и призы номиналом тысяча, три тысячи или пять тысяч призовых баллов получили уже 2,6 миллиона москвичей, проголосовавших онлайн на выборах президента России.

Чтобы получить приз, нужно авторизоваться на странице акции с использованием логина и пароля от личного кабинета на портале mos.ru, согласиться с правилами получения приза и нажать на кнопку "Активировать код". Начиная с 1 мая 2024 года сделать это будет уже нельзя.

Ранее сообщалось, что в столице определили победителей заключительного розыгрыша акции #ВыбираемВместе2024 программы "Миллион призов". Ими стали более 350 тысяч человек.