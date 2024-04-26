Аэропорт Элисты возобновит работу с 3 мая

Фото: телеграм-канал "Росавиация"

Международный аэропорт Элиста с 3 мая возобновит обслуживание пассажиров после введения временного ограничения полетов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

В ведомстве заявили, что теперь аэропорт будет работать ежедневно в период с 09:00 до 19:00 (по московскому времени). Пропускная способность составит 12 взлетно-посадочных операций в час.

"Возможность безопасного выполнения полетов подтверждена специалистами Минобороны, Росавиации и Госкорпорации по ОрВД. Вся инфраструктура воздушной гавани Элисты находится в рабочем состоянии", – сказано в сообщении.

В сентябре прошлого года, как сообщили в Росавиации, в аэропорту провели капремонт пассажирского терминала площадью 2 130 квадратных метров. Теперь там установили новое оборудование и обновили навигацию. Таким образом, пропускная способность терминала выросла вдвое и составляет 100 пассажиров в час, добавили в пресс-службе.

На время закрытия кабмин РФ при помощи Минтранса выделил аэропорту в качестве меры поддержки в виде субсидий 134,6 миллиона рублей.

Росавиация ввела режим ограничения полетов на юге и в центральной части России 24 февраля 2022 года. Авиакомпаниям было рекомендовано организовывать полеты через Москву, Волгоград, Сочи, Минеральные Воды и Ставрополь. На сегодняшний день не функционируют 11 воздушных гаваней в Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Симферополе, Липецке, Ростове-на-Дону и Элисте.



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