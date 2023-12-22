Кабмин выделит почти 3,3 млрд руб на поддержку аэропортов на юге и в центре РФ

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Российское правительство дополнительно выделит на поддержку закрытых аэропортов юга и центральной части страны почти 3,3 миллиарда рублей. Об этом сообщается на сайте кабмина.

"Выделенные средства пойдут на частичную компенсацию расходов по обычным видам деятельности и оплате процентов по кредитным договорам или договорам займа за август – ноябрь 2023 года", – говорится в публикации.

Это касается аэропортов в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Элисте, а также в Белгороде, Брянске, Курске, Воронеже и Симферополе, где временно приостановлено обслуживание гражданских авиарейсов.

В этом году правительство РФ дважды выделяло деньги на эти цели. В мае кабмин направил почти 2,5 миллиарда рублей, а в сентябре выделил еще более 2,6 миллиарда.

Росавиация ввела режим ограничения полетов на юге и в центральной части России после начала специальной военной операции. Авиакомпаниям было рекомендовано организовывать полеты через Москву, Волгоград, Сочи, Минеральные Воды и Ставрополь. На сегодняшний день не функционируют 11 воздушных гаваней в Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Симферополе, Липецке, Ростове-на-Дону и Элисте.

Аэропорт Краснодара принял тестовый рейс 15 декабря, по результатам которого будет принято решение о возможности открытия авиаузла.